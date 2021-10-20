Tüm dünya koronavirüse kaşı büyük bir mücadele veriyor. Salgının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşı olması gerekiyor. Ülkemizde 5 Eylül 2021 itibariyle 12 yaş üstüne korona aşı randevusu verilmeye başlandı. Peki, Biontech aşısı çocuklara yapılıyor mu?

BioNTech aşısı gençlerde çocuklarda etkili mi? Çocuklara Alman aşısı yapılıyor mu?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni bir araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının 12-18 yaş grubunda hastaneye yatışların önlenmesi bakımından yüzde 93 etkili olduğunu duyurdu.

Araştırma için haziran-eylül ayları arasında 19 çocuk hastanesindeki Kovid-19 hastalarını inceleyen CDC, 179 hastanın yalnızca yüzde 3’ünün aşılı 97’sinin ise aşısız olduğu sonucuna ulaştı. Bu hastalar arasında entübe edilen 29 ve ölen 2 hastanın aşısız olduğu belirtildi.

CDC, ABD’de 5-11 yaş arasında Kovid-19 aşılamasına hazırlanıldığı dönemde yayınlanan bu araştırmanın, genç nüfusun aşılanmasının virüsün ülkede yayılma hızını yavaşlatacağını ve çocukları nadir de olsa şiddetli hastalıktan koruyacağını gösterdiğini vurguladı.

Kurum, araştırma sonucunun, Kovid-19 aşılarının gençler üzerindeki etkisi konusunda bugüne kadar yayımlanan en güçlü kanıt olduğunu belirtti.

CDC verilerine göre ülkede 12-15 yaş arasındaki gençlerin yüzde 46’sı, 16-17 yaş grubununsa yüzde 54’ü aşılarını tamamladı.

Ülkemizde aşı randevuları MHRS ve ALO 182 üzerinden veriliyor. 12 yaş üstü için aşı tercihi aileler bırakılmış durumda. Aileler çocukları için Sinovac ya da Biontech aşısından birini tercih edebiliyor.