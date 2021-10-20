  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdullah Gül, Özdemir Bayraktar'a bu fotoğrafla veda etti!

Palu ailesi hakkında flaş karar! "İçinizde cin var" deyip...

TBMM'de kabul edildi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl uzatıldı!

Tehlikeli kavga: "Bunlar PKK'lı" diye bağırdı, ortalık bir anda karıştı!

Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı

Dikkat çeken açıklama: İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir!

Türkiye'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Pazarlık konusu olamaz

Nasıl gerçekleştiği bilinmiyor... Mezarlıkta dehşete düşüren olay! Çantayı açan polisler korkunç görüntüyle karşılaştı

Polisi sürükleyen CHP'li isim tutuklandı, savunması 'pes' dedirtti: Beyefendi biriyim

Uzman isim açıkladı: Altın kaça kadar çıkabilir, kaça kadar düşebilir?
Sağlık BioNTech aşısı gençlerde çocuklarda etkili mi? Çocuklara Alman aşısı yapılıyor mu?
Sağlık

BioNTech aşısı gençlerde çocuklarda etkili mi? Çocuklara Alman aşısı yapılıyor mu?

Alman aşısı 12 yaş üstüne yapılıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 12 yaş üstüne aşı randevusu veriliyor. 12 yaş üstü için aşı randevusu almak isteyenler ise hangi aşıyı tercih etmeleri gerektiğini araştırıyor. Peki, Alman aşısı çocuklara yapılıyor mu? Biontech çocuklarda ne kadar etkili?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 09:06:00 -
BioNTech aşısı gençlerde çocuklarda etkili mi? Çocuklara Alman aşısı yapılıyor mu?

Tüm dünya koronavirüse kaşı büyük bir mücadele veriyor. Salgının sona ermesi için toplumların büyük bölümünün aşı olması gerekiyor. Ülkemizde 5 Eylül 2021 itibariyle 12 yaş üstüne korona aşı randevusu verilmeye başlandı. Peki, Biontech aşısı çocuklara yapılıyor mu?

BioNTech aşısı gençlerde çocuklarda etkili mi? Çocuklara Alman aşısı yapılıyor mu?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni bir araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının 12-18 yaş grubunda hastaneye yatışların önlenmesi bakımından yüzde 93 etkili olduğunu duyurdu.

Araştırma için haziran-eylül ayları arasında 19 çocuk hastanesindeki Kovid-19 hastalarını inceleyen CDC, 179 hastanın yalnızca yüzde 3’ünün aşılı 97’sinin ise aşısız olduğu sonucuna ulaştı. Bu hastalar arasında entübe edilen 29 ve ölen 2 hastanın aşısız olduğu belirtildi.

CDC, ABD’de 5-11 yaş arasında Kovid-19 aşılamasına hazırlanıldığı dönemde yayınlanan bu araştırmanın, genç nüfusun aşılanmasının virüsün ülkede yayılma hızını yavaşlatacağını ve çocukları nadir de olsa şiddetli hastalıktan koruyacağını gösterdiğini vurguladı.

Kurum, araştırma sonucunun, Kovid-19 aşılarının gençler üzerindeki etkisi konusunda bugüne kadar yayımlanan en güçlü kanıt olduğunu belirtti.

CDC verilerine göre ülkede 12-15 yaş arasındaki gençlerin yüzde 46’sı, 16-17 yaş grubununsa yüzde 54’ü aşılarını tamamladı.

Ülkemizde aşı randevuları MHRS ve ALO 182 üzerinden veriliyor. 12 yaş üstü için aşı tercihi aileler bırakılmış durumda. Aileler çocukları için Sinovac ya da Biontech aşısından birini tercih edebiliyor.  

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Demir sözlerine Rusya'dan cevap: Biz hazırız
Gündem

İsmail Demir sözlerine Rusya'dan cevap: Biz hazırız

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin F-35'in ardından F-16 satışını da dondurması halinde Türkiye'nin Rus Su-35 ve Su-57 savaş uçak..
Tehlikeli kavga:
Yerel

Tehlikeli kavga: "Bunlar PKK'lı" diye bağırdı, ortalık bir anda karıştı!

Trabzon'da kent merkezinde eski karısının bulunduğu aracı görünce laf atmaya başlayan şahıs, aracın içinden kesici aletlerle çıkan 3-4 kişil..
Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı
Teknoloji

Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıtan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Ecotorq motor..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay