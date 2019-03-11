Biomaterials 2019’a Türk imzası

Biyomalzemelerin Mühendislik ve Sağlık Bilimlerindeki ilerlemelerini keşfetmek temasıyla bu yıl 4.’sü İngiltere’de düzenlenen Biyomalzemeler Konferansı ve Fuarı’na Türkiye’den Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayrak ve Radyodiagnostik Uzmanı Dr. Yasemin Altıntaş katıldı.

Polimer Biyomalzemeleri, Diş Biyomalzemeleri, İleri Biyomalzemeler, Biyomalzemelerin Özellikleri, Biyomalzemeler Uygulamaları, Biyomalzemeler gibi konulardan oluşan oturumları ile dikkat çeken 4. Biyomalzemeler Konferansı ve Fuarı İngiltere’nin başkenti Londra’da, 25-26 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye’yi, Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Bayrak ile Radyodiagnostik Uzmanı Dr. Yasemin Altıntaş temsil etti.

Op. Dr. Mehmet Bayrak, vücutla etkileşen biyomalzemelerin gün geçtikçe hayatımızda daha önemli bir yere geldiğini ifade ederek, “2018 yılında ABD’de yapılan çalışmalar sonucu programlanabilen biyomalzeme, sağlıklı hücrelere zarar vermeden içinde taşıdığı ilacı, tümörlü hücreye ulaştırdı. Önümüzdeki yıllarda sağlık alanında biyomalzemeler çok daha sık kullanılacak” dedi.

“İleri Biyo Malzemeler, Biyo Nano malzemeler, Polimer Biyomalzemeler” oturumuna da başkanlık yapan Op. Dr. Mehmet Bayrak, diğer bir oturumda ise 18 aylık çalışması “Anal fistül tedavisinde Permacol kollajen macunu enjeksiyonu” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Bayrak, biyomalzemelerin hayatımızı olumlu yönde etkilediğini ve vücut içine yerleştirilen bu malzemelerin canlı dokuların işlevlerini yerine getirebildiğini belirtti.

İnsan vücudundaki canlı dokuların işlevlerini yerine getirmek ya da desteklemek amacıyla kullanılan biyomalzemelerin hayatımıza getirdiği kolaylıklar hakkında bilgi veren Garipcan, “Biyomalzeme, vücut içerisine yerleştirilen ya da vücut dışında sıvılarla etkileşen malzemelerdir. Hayatımızı olumlu yönde değiştirir. Kaza ya da hastalık sonucu vücudumuzda kesilen bir organ görevini yapamadığı zaman biyomalzeme eksiklikleri gidermeye çalışıyor” diye konuştu.

Fuarda, Şirketler ve Pazar Analizi, Biyomalzemeler ve Nanoteknoloji, Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp, Dağıtım Sistemlerinde Biyomalzemeler, Biyolojik Mühendislikte Biyomalzemeler, Biyobozunur Biyomalzemeler ve Biyomalzemelerin 3B Baskısı konularında birbirinden değerli sunumlar gerçekleştirildi.