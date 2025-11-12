Binlerce yılın gizemi çözülüyor: Menkaure Piramidi’nden yeni keşif

İnsanlık tarihinin en büyük mimari eserlerinden biri olan Gize Piramitleri, 4000 yıl sonra bile sırlarını koruyor. M.Ö. 2700-2200 yılları arasında inşa edilen bu anıtsal yapılar, bilim insanlarının ilgisini hâlâ çekmeye devam ediyor.

Son araştırmaya göre, Menkaure Piramidi'nde ikinci, “gizli bir giriş” olabileceğine dair güçlü bulgular elde edildi.

ŞAŞIRTICI BULGULAR

Kahire Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen ScanPyramids projesi, gelişmiş radar ve ultrason tarama teknolojileri kullanarak piramidin iç yapısını inceledi.

Bilim insanları, piramidin doğu cephesi altında iki “hava dolu boşluk” tespit etti.

İlk boşluğun yüksekliği 3,2 feet (yaklaşık 1 metre), genişliği 4,9 feet (1,5 metre) olarak ölçüldü.

İkinci boşluk ise 3 feet (0,9 metre) yüksekliğinde ve 2,3 feet (0,7 metre) genişliğinde.

Bu alanların, bir insanın geçebileceği kadar büyük olması dikkat çekti.

BİLİM İNSANLARI: HİPOTEZ GÜÇLENDİ

Münih Teknik Üniversitesi’nden Prof. Christian Große, keşfin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Geliştirdiğimiz tarama yöntemi, piramitlerin iç yapısını zarar vermeden incelememizi sağlıyor. Bu veriler, ikinci bir giriş ihtimalini güçlendiriyor ve bizi bu hipotezi kanıtlamaya bir adım daha yaklaştırıyor.”

MENKAURE PIRAMİDİ: EN KÜÇÜK AMA EN GİZEMLİ

Gize platosundaki üç ana piramitten en küçüğü olan Menkaure Piramidi, Eski Krallık dönemi firavunu Menkaure’nin mezarı olarak biliniyor.

Bugüne kadar bilinen tek giriş, piramidin kuzey cephesinde yer alıyordu. Ancak bilim insanları, doğudaki cilalı granit blokların farklı bir yapıya işaret ettiğini uzun süredir düşünüyordu. Yeni bulgular, bu teoriyi destekler nitelikte.

GİZE’DE SIRLAR BİTMİYOR

ScanPyramids ekibi, 2023 yılında da Keops (Khufu) Piramidi içinde gizli bir koridor keşfetmişti.

Yeni bulgular, antik Mısır mimarisinin hâlâ çözülememiş sırlarla dolu olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, daha kapsamlı testlerle olası gizli geçidin varlığını doğrulamayı planlıyor.