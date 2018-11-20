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Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu

Ankara Polatlı'da 50 bin ton soğanı depolara hapsederek fiyatının yükselmesine neden olan çiftçilerden Güler Dipli'nin savunması ortaya çıktı.

20 Kasım 2018 Salı 16:41
Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu

Bakanlık ekipleri, Polatlı'daki 24 depoda inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde depolarda 50 bin ton soğan olduğu belirlendi. Bakanlık ekipleri 24 depodan sadece 3'ünün satış yaptığını belirledi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde depolardaki soğanları aynı zamanda hastalık da vurdu. Soğanların depolanması ve hastalık vurması, fiyatların 5 TL'ye kadar artmasına sebep oldu.

Çiftçi Güler Dipli, "Polatlı'da yapılan hasat Ağustos ayında yapılıyor. Fakat yapılan bu hasadın ülkemize Mart ayına kadar yetmesi gerekiyor. Bundan dolayı da ister istemez depolarda soğan var. Fakat bu sene soğuk erken geldiği için her zaman tarlada tuttuğumuz soğanı depoya koyduk.

1 saatte 2,5 ton soğanı çöpe atıyoruz

Depoda da soğanda hastalık meydana geldi. Bu hastalık da ister istemez fiyatları artırdı. Çünkü toplanan soğan bir kez daha elden geçiyor ayıklanıyor. Eleman maliyeti doğuyor ekstradan. Onun dışında hastalıktan dolayı soğanın yarısını çöpe atıyoruz. Sadece 1 saate 2.5 ton soğanı çöpe atıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:41
  1. Ankara
  2. güler dipli
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  4. soğan deposu

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