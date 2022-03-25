Binlerce tarihi eser ele geçirildi
Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobilde çeşitli dönemlere ait 1665 adet tarihi eser ele geçirildi.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yakınında tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tarihi eserlerin taşındığı 2 otomobili takibe aldı.
Kontrol noktasında durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 1661 adet tarihi sikke, 2 şamdan, 1 kandil ve 1 obje olmak üzere toplam 1665 adet tarihi eser ele geçirildi.
Otomobillerde bulunan 7 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı savcılık sorgusunun ardından, 1 kişide sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.