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Yerel Binlerce tarihi eser ele geçirildi
Yerel

Binlerce tarihi eser ele geçirildi

Yozgat'ta jandarma ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobilde çeşitli dönemlere ait 1665 adet tarihi eser ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 16:07:00 -
Binlerce tarihi eser ele geçirildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğazlıyan ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yakınında tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tarihi eserlerin taşındığı 2 otomobili takibe aldı.

Kontrol noktasında durdurulan 2 otomobilde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 1661 adet tarihi sikke, 2 şamdan, 1 kandil ve 1 obje olmak üzere toplam 1665 adet tarihi eser ele geçirildi.

Otomobillerde bulunan 7 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı savcılık sorgusunun ardından, 1 kişide sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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