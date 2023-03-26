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Dünya Binlerce Rus mahkum bakın nasıl affedildi
Dünya

Binlerce Rus mahkum bakın nasıl affedildi

Yeniakit Publisher
2023-03-26 08:45:00 -
Binlerce Rus mahkum bakın nasıl affedildi

Rusya'nın Ukrayna işgaline katılan 5 bin mahkumun sözleşmelerini tamamlamasının ardından serbest kaldığı açıklandı.

Rus güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Telegram'da yayınlanan ses kaydında şimdiye kadar silah altına alınan mahkumlarla ilgili bilgi verdi.

Wagner'e katılan 5 bin mahkumun sözleşmelerini tamamladığını ve affedildiğini aktaran Prigojin, serbest kalanların yeniden suça bulaşma oranının da yüzde 0.31ile diğerlerine oranla 20 kat daha düşük olduğunu öne sürdü.

ABD istihbaratı, ocak ayında, Wagner’in 40 bini eski mahkum 50 bine yakın askerinin savaşta hayatını kaybettiğini rapor etmişti. Ukrayna ise şu ana kadar 30 bin Wagner üyesinin ya öldüğü ya yaralandığı ya da firar ettiğini düşünüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir oligarkın sahibi olduğu belirtilen Wagner adlı paramiliter örgüt, Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır destekli General Halife Hafter güçleri ile aynı safta olmakla suçlanıyordu.

Rus gazeteci ve savunma analisti Pavel Eugenievich Felgenhauer, Wagner savaşçılarının çalışma şekillerinin ABD'li özel güvenlik şirketi üyelerinden farklı olduğunu belirtiyor.
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euronews'e konuşan Felgenhauer, "Rus güvenlik şirketi savaşçıları bizzat savaşa katılıyor ve özel vurucu tim olarak kullanılıyorlar. Ancak ABD'li özel güvenlik şirketi çalışanlarının öncelikli vazifesi koruma" diyor.

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