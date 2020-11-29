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Gündem Binlerce polis alımı yapılacak! İşte polis alım şartları...
Gündem

Binlerce polis alımı yapılacak! İşte polis alım şartları...

Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 8 bin öğrenci alımı yapılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 13:51:00 - 2020-11-29 13:52:20
Binlerce polis alımı yapılacak! İşte polis alım şartları...

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden 27'nci dönem POMEM giriş sınavına ilişkin yapılan duyuruya göre, alınacak öğrencilerin 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu olacak.

Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi ilerleyen günlerde Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden açıklanacak.

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