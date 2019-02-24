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Binlerce personel ile AKOM teyakkuzda!

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı sırasında vatandaşların mağdur olmaması için İBB binlerce personelle çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan açıklamada, yağışın başlamasından itibaren 5 bin ton tuz kullanıldığı belirtildi.

24 Şubat 2019 Pazar 00:28
Binlerce personel ile AKOM teyakkuzda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden, kar yağışı, yapılan çalışmalar ve uyarılar hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kar yağışı il geneline yayıldı

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı kesimleri bugün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmiştir. Sistemin etkisiyle hava sıcaklıkları 8-10 derece birden azalarak -1 ila 2 derecelere kadar gerilemiştir. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı il geneline yayılarak etkisini göstermeye başlamıştır.

Tuzlama çalışmaları sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için 7.083 personel, 1.357 araç, köy yolları için 147 traktör ve metrobüs güzergâhında 33 kışla mücadele aracıyla E-5 (D-100), TEM Karayolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etmektedir.

Olumsuzluk yaşanmaması için İBB ile ilçe belediyeleri koordine halinde

İlçe belediyelerin sorumluluk alanında olan sokak ve mahallelerdeki karla mücadele için İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekli tuz takviyesinde bulunmuş olup, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçe belediyeleri ile koordine halinde çalışmalar sürdürülmektedir.

5 bin ton tuz kullanıldı

Kar yağışının başlamasıyla birlikte İBB tarafından 5 bin ton tuz kullanılmıştır. Üstgeçitlerde, otobüs duraklarında buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları devam etmektedir.

Evsiz vatandaşlar için ihbar hattı: Beyaz Masa 153

Evsiz vatandaşlara kış hizmeti kapsamında İBB’nin tesislerinde 327 kişi misafir edilmektedir. Beyaz Masa 153’e bu yönde gelen ihbarlar için anında harekete geçmektedir.

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre İstanbul’da etkili olan kar yağışının Pazar (yarın) akşam saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 00:28
  1. İstanbul
  2. İBB
  3. kar yağışı
  4. tuzlama
  5. akom
  6. kar küreme
  7. GÜNCEL Haberleri

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  • abdrhmnabdrhmn6 dk önce
    evsiz hayvanlar içinde ihbar hattı kurulması lazım. çoğunun gidecek yeri yok perişan vaziyette kedilerimiz köpeklerimiz. devlet bunlar içinde biraz insaf , merhamet varsa çalışması lazım.

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