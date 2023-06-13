Binlerce NATO askeri harekete geçti! Tarihin en büyüğü...

NATO'nun tarihteki en büyük hava tatbikatı Almanya’da başladı. Tatbikat, Ukrayna savaşı sürürken, ittifak üyelerinin Rusya gibi potansiyel hasımları etkilemeyi amaçlayan bir güç gösterisi olarak değerlendiriliyor.

Tatbikatta, 250'den fazla hava aracının yer alacak olması nedeniyle Avrupa’da bazı hava ulaşım seferleri kesintiye uğrayacak.

NATO üyesi bir ülkeye yönelik saldırıya verilecek yanıtın simülasyonunun yapılacağı “Air Defender 23” tatbikatına 25 ülkeden yaklaşık 10 bin sivil ve askeri personel katılıyor.

NATO’ya tam üye olmak isteyen İsveç ile ittifakın müttefiki Japonya’da tatbikata katılacak ülkeler arasında yer alıyor.

Tatbikata, Türkiye’den 151’inci Filo Komutanlığı'na ait 3 adet F-16 uçağı katılıyor.

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12-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan eğitim tatbikatına en büyük katılım 2 bin personel ve 100 hava aracı ile Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılıyor.

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Amy Gutmannsh, tatbikat için "NATO'daki müttefik gücümüzün ilk müdahaleci olarak çevikliğini ve süratini şüpheye yer bırakmayacak şekilde gösterecektir" açıklamasında bulundu.

ABD Hava Ulusal Muhafızları Komutanı Korgeneral Michael Loh da yaptığı açıklamada tatbikatın yalnızca NATO içinde değil, diğer müttefikleri ve ortakları ile koordinasyonu amaçladığına dikkat çekti.

Uzun yıllardır planlanmakta olan tatbikat, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgali ile NATO'nun topraklarına karşı ciddi bir saldırı olasılığına karşı hazırlıklarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geldi.

Tatbikatla ilgili bilgi veren Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz "NATO topraklarının kırmızı çizgi olduğunu ve bu toprakların her bir santimetresini korumak için hazırlıklı olduğunu gösteriyoruz." dedi.

Ancak bunun örneğin Polonya ve Litvanya arasında Baltık Denizi kıyısındaki Rus toprağı Kaliningrad'a doğru uçuş yapmak anlamına gelmediğini belirten Gerhartz tatbikatın savunma amaçlı olduğunu vurguladı.

Gerhartz ayrıca dev tatbikatın Avrupa'daki sivil havacılık üzerinde bazı olumsuz etkileri olacağına dikkat çekti.

Gerhartz "Sivil havacılık trafiğinde kısıtlamaların olabileceğini biliyorum. Hava araçlarının gürültüsü konusunda ise uçacağımız yerlerde yüksek yoğunluk olacak tabi." şeklinde bilgi verdi.

Kaynak: Euronews