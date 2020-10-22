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Ekonomi Binlerce memur bekliyordu! Ücretler belli oldu
Ekonomi

Binlerce memur bekliyordu! Ücretler belli oldu

Memurların 2 lira 26 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, 2021 yılında yüzde 6,19 artışla 2 lira 40 kuruşa çıkarılacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 12:19:00 -
Binlerce memur bekliyordu! Ücretler belli oldu

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlenen bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,19 artacak. 2 lira 26 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2021'den itibaren 2 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,39 lira yerine 2,54 lira fazla mesai ücreti ödenecek.

Aylık toplam 450 saati geçmemek şartı

Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2,54 lira fazla çalışma ücreti alacak.

Diğer fazla mesai ücretleri

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2,40 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.

Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 4,14 lira ödemede bulunulacak.

Yurt içi gündelikler

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcılarına ödenecek yurt içi gündelik tutarı 73,25 liradan 80,50 liraya çıkacak.

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanlarının yurt içi gündeliği de 66,85 liradan 73,50 liraya yükselecek.

Yurt içi gündelik tutarı, ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunan memurlar için 61,65 liraya çıkacak. En alt kademedeki memura ise 46,35 lira ödenecek.

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Yorumlar

Şüpeci

Bu ne ya 16 kuruş 40 kuruşa yükselltilmiş adı da zam Nakidi ne 2 lira Üç lira bile yapılanamı yani Fazla mesai bir saatlik ücret Mevzu bile etmeyin arkadaş Raflardaki ürüne zammı hiç mi görmezsiniz bunu ilan etmeye insan utanır ya vallahi okudum manşeti Bişey diyecek sandım Ayrıntı ise akılla dalga geçmemiş
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