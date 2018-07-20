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Binlerce mağdura iyi haber! Pişman oldu, geri ödeyecek

Binlerce kişinin milyonlarca lira zarara uğradığı Turcoin-Hippara skandalında mağdurlara iyi haber geldi. Tutuklu iki şirket ortağından birisi olan Sadun Kaya, mağdurların parasını geri ödemek için Başsavcılığa başvuruda bulundu.

20 Temmuz 2018 Cuma 08:39
Binlerce mağdura iyi haber! Pişman oldu, geri ödeyecek

Binlerce kişinin milyonlarca lira mağdur olduğu Turcoin-Hippara skandalında mağdurlara iyi haber geldi. Tutuklu iki şirket ortağından Sadun Kaya, kendi şirketi üzerinden Hippara için yatırılan bütün paraları geri ödemek için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Kaya ilk aşamada mağdurlara 2 milyonluk bir ödeme yapacak.

ÇİFTLİKBANK GİBİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Yerli Bitcoin’ girişimi olarak kamuoyuna duyurulan ‘Turcoin’ sisteminin kurucusu Sadun Kaya’nın Hippara sistemine ilişkin soruşturma başlatmış ve soruşturma kapsamında sistemi işleten şirketin iki ortağı Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu tutuklanmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bu sistemin suç teşkil eden ‘Piramit yapı’ kapsamında olduğuna dair rapor verdiği sistem kapsamında yaklaşık 11 bin kişiden 35 milyon liraya yakın para toplandığı ortaya çıkmıştı. Tutuklanan iki ortak ise birbirini suçlamıştı.

İLK PARTİ 2 MİLYON

Ortaklardan Sadun Kaya dün soruşturma savcısına başvurarak kendi şirketi üzerinden yapılan ödemeler için mağdurlara geri ödeme yapacağını beyan etti. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Kaya, para yatırdığını belgeleyen herkese parasını geri ödeyeceğini taahhüt etti. Kaya’nın bu girişimi üzerine savcılık Kaya’nın ilk aşamada mağdurlara ödeyeceğini belirttiği 2 milyon lira için (mağdurlara ödenmek üzere) hesabındaki blokajı kaldırdı. Kaya ödemeleri yapmaya devam edecek. Kaya savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmemişti.

SATIROĞLU’NA YATIRANLARA ÖDEMEYECEK

Bu Turcoin mağdurları için iyi bir haber ancak sadece Sadun Kaya’nın şirketi üzerinden para yatıranlar için... Zira Kaya’nın ödemeleri diğer ortak Muhammed Satıroğlu üzerinden sisteme para yatıran mağdurları kapsamıyor. Bütün mağdurlardan toplanan yaklaşık 35 milyonluk miktarın ne kadarının Kaya’nın şirketi üzerinden ödendiği ise henüz tespit edilmedi. Soruşturma devam ediyor.

(Milliyet)

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 08:39
  1. Kocaeli
  2. Sadun Kaya
  3. Turcoin-Hippara

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