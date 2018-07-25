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Binlerce kişiye müjde: Sağlıkta dev reform

Hükümet, Meclis’e sunduğu torba yasa ile sağlık alanında dev reformlara yer verdi. Kanuna göre sektör çalışanlarının emekli aylığı yükselirken, ek ödemeler artacak.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:08
Binlerce kişiye müjde: Sağlıkta dev reform

Bedelli askerliğin de yer aldığı torba yasa teklifinde Hükümet, binlerce hekim, hemşire, eczacı ve sağlık personelinin yüzünü güldüren reforma imza attı. Buna göre diş hekimi ve tabip emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklikte hem sektörü hem de sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli düzenlemeler şöyle:

EMEKLİ AYLIĞI YÜKSELECEK

Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak. Pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 TL, uzman hekim emeklilerine ise 2 bin TL emekli maaşı artışı sağlanacak.

EK ÖDEMELER ARTIYOR

 

Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda Sağlık Bakanlığı'nca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde çalışacak.

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

Hekim, eczacı, hemşire gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı veriliyor. Bunların yanı sıra Uluslararası Sağlık Hizmetleri Şirketi kuruluyor. Şirket, Türkiye'nin sağlık alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak için ülkedeki hizmetlerin tanıtımını yapacak.

SAĞLIK TURİZMİNE TEŞVİK

Sağlık turizminin teşvikine yönelik düzenlemeler de yapıldı. Üniversitelerle uluslararası sağlık turizmi tesisi yetkisi verilen kuruluşlar arasında işbirliği yapılabilecek. Bakanlık ve üniversite hastanelerinde çalıştırılacaklar, ilgili kanunlardaki sınırlayıcı hükümlerden istisna olacak. Bu kapsamda verilen hizmetin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ücretinin yüzde 50'sini geçmemek üzere hizmeti alan sağlık kuruluşu hekime ödeyecek.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:08
  1. hükümet
  2. sağlık

YORUM YAZ

  • NEBİ YILDIZNEBİ YILDIZ31 dk önce
    herkese herzaman para dağıtsınlar ama emeklilikte yaşa takılanlar için hiçbir girişimde bulunmasınlar. Onlara gelince para olmuyor.Zaten maaşı olanlara sürekli maaşlarını arttırın. Oyun oynarken kural değiştirildi. bu bir zulümdür. Hemde işten çıkarıldım.askerlik borçlanması yaptım.4,5 yıl yaş bekleyeceğim. Haram olsun bu hakkım ilgili ve yetkili kişilere. Nice sesi duyulmayan garibanlar var benim gibi.Madem benim gibi yaşa takılanlara birşey yok diğerlerine var. Ozaman partinin başındaki adalet kelimesini kaldırın lutfen.
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