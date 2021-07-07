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Ekonomi Binlerce kişi şokta! Binance ödeme yapmayı durdurdu
Ekonomi

Binlerce kişi şokta! Binance ödeme yapmayı durdurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Sepa üzerinden ödeme yapma işlemlerini askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 09:48:00 -
Binlerce kişi şokta! Binance ödeme yapmayı durdurdu

Kripto para borsası Binance, kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile Avrupa'nın önemli ödeme ağlarından biri olan Sepa üzerinden ödeme yapmayı geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Binance, bu durumun kendi kontrolleri ötesindeki gelişmelerden kaynaklandığını duyurdu.

Sepa, Avrupa genelinde euro ödemelerin uyumlaştırmayı amaçlayan proje olarak öne çıkıyor.

Sepa'yı yöneticileri ise Binance kararına ilişkin açıklama yapmadı.

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