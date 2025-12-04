  • İSTANBUL
Trafik denetiminde yürek ısıtan davranış: Polis üşüyen kuryeye eldivenini verdi

Giriş Tarihi:
Trafik denetiminde yürek ısıtan davranış: Polis üşüyen kuryeye eldivenini verdi

Muş'ta trafik denetimi sırasında üşüyen motosikletli kuryeye kendi eldivenini vererek gönülleri fetheden trafik polisi Rıdvan Dağdemir’in bu insani hareketi, sosyal medyada büyük takdir topladı. Polisimizin bu vefalı davranışı, muhalefetin her fırsatta vatandaşı "üşüyen, yoksul ve sefil" gösterme çabasıyla yarattığı karamsar algıyı adeta bozguna uğratarak, devletin şefkatli yüzünü bir kez daha gösterdi.

#1
Foto - Trafik denetiminde yürek ısıtan davranış: Polis üşüyen kuryeye eldivenini verdi

Muş'ta görevli trafik polisi Rıdvan Dağdemir, gerçekleştirdiği trafik denetimi esnasında sergilediği örnek davranışla Türkiye'nin gündemine oturdu. Soğuk havada denetim noktasından geçen motosikletli kuryenin üşüdüğünü fark eden Polis Dağdemir, bir an bile tereddüt etmeden kendi eldivenini çıkarıp kuryeye uzattı. Bu samimi anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

#2
Foto - Trafik denetiminde yürek ısıtan davranış: Polis üşüyen kuryeye eldivenini verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Dağdemir, mesai arkadaşlarıyla birlikte İstasyon Caddesi'nde trafik uygulaması gerçekleştiriyordu. Denetim sırasında elleri soğuktan etkilenen motosikletli kurye Bilal Şahin'in durumunu fark eden polis memuru, üşüyen sürücüye kendi eldivenini vererek gönülleri ısıttı. Bu anlar, kuryenin kask kamerasına yansırken görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis memurunun duyarlı davranışı kısa sürede geniş kitlelerin takdirini kazandı.

#3
Foto - Trafik denetiminde yürek ısıtan davranış: Polis üşüyen kuryeye eldivenini verdi

Yoğunluk nedeniyle arkadaşlarına destek olmak için paket dağıtımına çıktığı sırada trafik uygulamasına denk geldiğini söyleyen kurye Şahin, hava şartlarının oldukça soğuk olduğunu ve bu esnada Trafik Polisi Rıdvan Dağdemir'in tereddüt etmeden yeni aldığı eldivenini kendisine verdiğini ifade ederek, "Geçen gün kurye arkadaşlarım yoğun iş temposundan dolayı sıkışmıştı. Ben de destek olmak için paket dağıtımına çıktım. O esnada trafik polislerimizin uygulamasına denk geldim. Hava oldukça soğuktu.

#4
Foto - Trafik denetiminde yürek ısıtan davranış: Polis üşüyen kuryeye eldivenini verdi

Sağ olsun Trafik Polisi Rıdvan Bey, hiç tereddüt etmeden yeni aldığı eldivenini bana hediye etti. O gün motivasyonumu, gönlümü ve kalbimi gerçekten ısıttı. Bu güzel anı kendi sosyal medya hesabımdan paylaştım ve kısa sürede çok güzel yorumlar, yüksek beğeni ve takdir aldı. Bu vesileyle başta Rıdvan Bey olmak üzere tüm trafik polisi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

