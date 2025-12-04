Trafik denetiminde yürek ısıtan davranış: Polis üşüyen kuryeye eldivenini verdi

Sağ olsun Trafik Polisi Rıdvan Bey, hiç tereddüt etmeden yeni aldığı eldivenini bana hediye etti. O gün motivasyonumu, gönlümü ve kalbimi gerçekten ısıttı. Bu güzel anı kendi sosyal medya hesabımdan paylaştım ve kısa sürede çok güzel yorumlar, yüksek beğeni ve takdir aldı. Bu vesileyle başta Rıdvan Bey olmak üzere tüm trafik polisi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.