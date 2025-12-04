Haber Merkezi Giriş Tarihi: Trafik denetiminde yürek ısıtan davranış: Polis üşüyen kuryeye eldivenini verdi
Muş'ta trafik denetimi sırasında üşüyen motosikletli kuryeye kendi eldivenini vererek gönülleri fetheden trafik polisi Rıdvan Dağdemir’in bu insani hareketi, sosyal medyada büyük takdir topladı. Polisimizin bu vefalı davranışı, muhalefetin her fırsatta vatandaşı "üşüyen, yoksul ve sefil" gösterme çabasıyla yarattığı karamsar algıyı adeta bozguna uğratarak, devletin şefkatli yüzünü bir kez daha gösterdi.