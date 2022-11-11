Binlerce kişi merak ediyor! Siber saldırıdan korunma formülü

Yeni Akit Ankara

Çalışanların siber güvenlik eğitimlerinin tamamlanması ve sistemlerin güvenlik katmanlarının sağlamlaştırılmasının yanı sıra, özellikle müşteri verisi tutan firmaların dikkat etmesi gereken bir unsur daha var: veritabanları üzerinde yapılan işlemlerin güvenliği.

Veri güvenliği ihlalleri üç trilyon dolara mal oluyor

Günümüzde global olarak üç trilyon doları aşkın zarara mal olan veri güvenliği ihlalleri, yalnızca maddi kayıplara değil, aynı zamanda kurumların itibarını sarsan ve gelecek hedeflerini etkileyen olumsuzluklara yol açıyor. Bu olumsuzlukların önüne geçmek için en önemli adımlardan biri de veritabanı güvenliği. Karmasis’in kritik bilgi içeren tüm veritabanlarında hem kurum içinden hem de kurum dışından erişimi olan tüm kullanıcıların aktivitelerini kayıt altına alan Dataskope (Database Activity Monitoring) çözümü veritabanlarının güvenliği açısından önemli bir araç. Siber saldırılara karşı anlık takibi mümkün kılan Dataskope veritabanını denetleyerek veriler üzerinde yapılan alışılmışın dışındaki aktiviteler konusunda sistem yöneticilerine uyarıda bulunuyor ve kayıpların önüne geçilmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda, veritabanı üzerinde Audit Enable/Disable işlemi ihtiyacı olmaksızın çalışıyor ve veriler üzerinde yapılan işlemlerin manipüle edilmesinin de önüne geçiyor.

Kötü niyetli oyuncular operasyonel sistemleri kurumlara karşı birer silaha dönüştürüyor

Gartner tarafından yapılan son araştırmalar, kötü niyetli oyuncuların operasyonel sistemleri kurumlara karşı birer silaha dönüştürmeye başladığını ve bu durumun çok büyük maddi kayıplara yol açtığını gösteriyor. Güvenlik konusunda eski alışkanlıkların devam edemeyeceğini ve geleceğe şimdiden hazırlanmak gerektiğini belirten Karmasis CEO’su Murat Eraydın, “Siber güvenlik altyapısını sağlamlaştıran kurumlar güvenlik açıkları sebebiyle yaşanan maddi zararları yüzde 90 azaltıyor” ifadelerini kullandı.