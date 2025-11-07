Binlerce kişi katil İsrail'in futboldan men edilmesi için İngiltere'de toplandı

İngiltere'nin Birmingham kentinde, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçı, İsrail'e yönelik uluslararası bir protestoya sahne oldu.

Aralarında Filistin Dayanışma Kampanyası ve Savaşı Durdur Koalisyonu gibi birçok sivil toplum kuruluşunun bulunduğu binlerce kişi, Villa Park Stadı önünde bir araya geldi.

GÖSTERİCİLERDEN "İSRAİL'E KIRMIZI KART" TALEBİ

Göstericiler, sık sık "Özgür Filistin" sloganı atarken, stadyumun önüne dev bir Filistin bayrağı açtı. Taşınan pankartlarda, "İsrail'i FIFA'dan atın", "İsrail'e kırmızı kart" ve "Soykırımı durdurun" gibi ifadeler yer aldı.

Protestonun ana talebi, İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından men edilmesi oldu.

VEKİL KHAN: "DOĞRU AHLAKİ DURUŞ YASAKLAMAKTIR"

Gösteriye destek veren Birmingham Bağımsız Milletvekili Ayoub Khan, konuşmasında sert mesajlar verdi.

Gazze'de 800'den fazla sporcunun, bunların 350'den fazlasının futbolcu olduğunu belirten Khan, Süleyman el-Ubeyd gibi sporcuların hayatını kaybettiğini vurguladı.

Khan, Rusya ve Güney Afrika örneklerini vererek şunları söyledi:

"Rusya'yı, Güney Afrika'yı men edebiliyorsanız, doğru ahlaki duruş İsrail takımlarının katılımını da yasaklamaktır. Çünkü onlar şu anda soykırımdan sorumlular."

Khan ayrıca, maça Maccabi Tel Aviv taraftarlarının alınmaması kararından dolayı West Midlands Polisi'ne teşekkür etti.

700 POLİS GÖREVLENDİRİLDİ, 6 GÖZALTI

Birmingham'ın Müslüman nüfusunun yoğun olduğu bölgede gerçekleşen protesto nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

Stat çevresi uçuşa yasak bölge ilan edilirken, 700'den fazla polis memuru (atlı, köpekli ve drone birimleri dahil) güvenliği sağladı.

West Midlands Polisi (WMP), maç öncesi yaşanan gerilimde 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Gözaltı nedenleri arasında ırkçı nitelikli kamu düzeni ihlali, yüz maskesini çıkarma emrine uymama ve dağılma emrine uymama gibi suçlamalar yer aldı.

DEPLASMAN TRİBÜNÜ KAPATILDI

Aston Villa Kulübü, geçmişteki şiddet olayları (Ajax-Maccabi Tel Aviv maçındaki çatışmalar) ve mevcut istihbarat doğrultusunda, konuk takım Maccabi Tel Aviv taraftarlarına bilet satışı yapmama kararı almıştı. Maç, deplasman tribünü kapalı olarak oynandı.