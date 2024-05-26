Elazığ'da inlerce kişi Gazze için buluştu!

İsrail’in Gazze’yi işgali ve uyguladığı zulmü protesto etmek amacıyla Gazze Gönüllüsü STK Platformları tarafından protesto yürüyüşü düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda toplanan binlerce kişi, Gazi Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Tekbir ve sloganların atıldığı program, yapılan konuşma ve duaların ardından sona erdi.

Yürüyüşte konuşan Hamas yetkilisi Süheyl El-Hindi, “Değerli kardeşlerim, mesajınız yerine ulaşmıştır. Sesiniz Gazze’de yankılanmıştır. Allah’ın buyurduğu gibi bir Müslüman'ın Allah yolunda eğer ayağı toza bulanmışsa o ayak cehennem yüzü görmeyecek, ateşte yanmayacaktır. Bugün burada yağmurun altında sırılsıklam oldunuz ama alanı terk etmediniz. Gazze’nin ve direnişin yanında olduğunuzu ispat ettiniz. Sizlere selam olsun” dedi.