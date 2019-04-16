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Binlerce 'gladyatör böcek' İstanbul'a salınıyor! İşte nedeni...

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından üretilen 10 bin "gladyatör böcek", çam kese böceğiyle savaşması ve ekolojik dengenin korunması amacıyla ormanlık alana salınıyor.

16 Nisan 2019 Salı 14:40
Binlerce 'gladyatör böcek' İstanbul'a salınıyor! İşte nedeni...

Laboratuvar ortamında üretilen yaklaşık 10 bin "gladyatör böcek", çam kese böceğiyle savaşması ve ekolojik dengenin korunması için ormanlık alana bırakılıyor.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Adalar Orman İşletme Şefliği'nde üretilen yaklaşık 10 bin "gladyatör böcek", çam ormanlarının en büyük düşmanı olan çam kese böceğiyle savaşması ve ekolojik dengenin korunması için Büyükada'daki ormanlık alana bırakılmaya başlandı.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çam kese böceğinin çam ormanlarında ibreleri yiyerek zarar verdiği ağaçların büyümesini engellediğini, ağaçları kurutmadığını ancak görüntü kirliği oluşturduğunu söyledi.

Tehlike hissettiğinde havaya bu tüycüklerini salıyor

Yine Adalar gibi halkın uğrak mekanlarından olan alanlarda zararlı böceklerin alerjik reaksiyona da neden olduğunu ifade eden Çelen, "Çam kese böceklerinde alerjik tüycükler var. Her böcekte yaklaşık 600 bin adet tüycük bulunuyor. Böcek, tehlike hissettiğinde havaya bu tüycükleri salarak insanlarda kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden oluyor." dedi.

Çelen, çam kese böceğini yiyerek beslenen "gladyatör böcek" adı verilen calosoma sycophantaların doğada az bulunduğuna dikkati çekerek, popülasyonunun artırılması için bu türün desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Çam kese böceğinin popülasyonunun denge altında tutulması, zarar eşiğinin aşağıya çekilmesi için biyolojik mücadele yapıldığını vurgulayan Çelen, Antalya'da doğal ortamından toplanan anaç calosoma sycophantaların Büyükada'da bulunan laboratuvara getirilerek çoğaltıldığını anlattı.

Piknik ve mesire yerlerine bırakılıyor

Ahmet Yasin Çelen, "Biyolojik mücadele kapsamında yapılan üretimle zararlıyı kendi zararlısıyla yok ederek popülasyonu denge altına almaya çalışıyoruz. Laboratuvarda ürettiğimiz gladyatör böcekleri doğaya salıyoruz. Daha önce saldığımız erginlere de doğada rastlıyoruz." diye konuştu.

Adalar Orman İşletme Şefliği'ndeki laboratuvarda yılda 10 bin adet gladyatör böcek üretildiğini belirten Çelen, şöyle devam etti: "İlk etapta salınmak için üretilen 4 bin civarında böceğimiz hazır. Bunların bir kısımı doğaya saldık. 15 gün içerisinde de bu yıl üretilen 10 bin böceği doğaya salmış olacağız. Yılda bir kere, yaklaşık 2 ayda üretilen gladyatör böceği bu mevsimde doğaya salıyoruz. İhtiyaç duyulan özellikle piknik ve mesire yerlerinde, halkın bulunduğu ormanlık alanlara bu böceği bırakıyoruz. 2005'ten beri bu laboratuvarda üretim çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 153 bin calosoma sycophanta larvası üreterek İstanbul'daki ormanlara bıraktık."

Yabancı heyetler eğitim amacıyla geliyor

İstanbul'daki ormanlık alanlarda, hem görüntü kirliliği hem de insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olduğu için en zararlı böceğin çam kese böceği olduğunu aktaran Çelen, bu türün, biyolojik, biyoteknik ve mekanik olarak yumurta koçanı ile kese toplama şeklinde, Türkiye genelinde de en fazla mücadele edilen bir tür olduğunu kaydetti.

Türkiye ile yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yabancı heyetlerin de eğitim amacıyla laboratuvara gelerek buradaki çalışmaları incelediğini belirten Çelen, bu dönemde gelen Kırgız heyetine de orman zararlarıyla ilgili mücadele ve laboratuvar çalışmalarıyla ilgili bilgi verildiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 14:40
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. gladyatör böcek

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