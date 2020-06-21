Binlerce çocuk, Babalar Günü’nü ‘babasız’ geçiriyor

Eşleriyle boşandıktan sonra mahkeme kararına rağmen bazen çocuklarını icra ile bile göremeyen babalar, buruk günler geçirmeye devam ediyor. Çocuklarını göremeyen babalar Akit aracılığıyla yetkililere seslenerek, “Aileyi yıkan ve aile bireylerini değersizleştiren, çocukları para karşılığı gösteren sistemin bir an önce değişmesi gerekiyor” dediler.

Artık feryadımızı duyun!

Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği Başkanı Murat Köse: “Sözde bugün Babalar Günü ama öz de hiç de öyle değil. Türkiye genelinde 200 bini aşkın kendi evladını ancak bir bedel ödeyerek gören babalar var. Bir o kadar daha parası olmadığı için göremeyen babalar var. Buradan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Adalet Bakanı ve Aile Bakanına çağrıda bulunuyorum. İnsanlık suçu olan çocuk haczi ve süresiz nafaka zulmüne artık son verin.”

Öz evladına hasret yaşıyorlar

Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Başkanı İlhan Ergincan: “Nafakasını ödeyemediği için demir parmaklarının ardından bakan evladına hasret babalar var ülkemde. Sayın bakanlar ve vekiller lütfen bir gün samimi olun ve evladından uzak tuttuğunuz babaların, babalar gününü kutlamayın!”

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Erol Şahin: “Pandemi döneminde dahi çocuklarını göremeyen babalar var. Mahkemenin vermiş olduğu yasalar dâhilinde bile çocuklarımızı göremiyoruz. İcra ile çocukları görmek zorunda kalıyoruz.”

18 yıldır çocuğunu göremeyen Mustafa Hıdır: “18 yıldır kızıma ve emekli maaşı alan eski eşime nafaka ödüyorum. Ama yine de kızımı göremiyorum” dedi.