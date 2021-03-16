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Dünya Binlerce asker, füzeler, tanklar... Türk İHA'larını peş peşe havalandırdılar
Dünya

Binlerce asker, füzeler, tanklar... Türk İHA'larını peş peşe havalandırdılar

Dağlık Karabağ'ı düşman işgalinden kurtaran Azerbaycan ordusu, 10 bin askerin katılımıyla dev bir tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikatta Türk İHA'larının yanı sıra 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top sistemi, 30 uçak ve helikopter yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 11:40:00 -
Binlerce asker, füzeler, tanklar... Türk İHA'larını peş peşe havalandırdılar

Azerbaycan ordusu 10 bin askerin katılımıyla dev askeri tatbikata başladı. Ermenistan'ın 7 bin 500 askerle gerçekleştirdiği tatbikatın ardından başlanan bu dev tatbikat kulislerde Ermenistan'a 'mesaj' olarak yorumlandı.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında ağır darbe alan Ermenistan’ın 7 bin 500 kişiyle askeri tatbikat yapma kararının ardından, Azerbaycan ordusu, 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye’den alınan İHA’lar ile taktiksel tatbikatlara başladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı hezimetin ardından 7 bin 500 asker ile tatbikat kararının ardından Azerbaycan ordusu 18 Mart'a kadar sürecek olan taktiksel tatbikatlara başladı.

İHA'lar havalanarak göz doldurdu

Azerbaycan ordusu, 10 bin asker, 100 tank ve 30 askeri havacılık aracı ile Türkiye’den alınan İHA’lar tatbikat düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Azerbaycan ordusunun birlikleri harekat-taktik planına göre yoğunlaşma alanlarını işgal etti ve birlikler 2021 yılı savaşa hazırlık eğitimi icra edildi.” denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatın dağlık ve ormanlık arazilerde gerçekleştirildiği bildirildi.

Tatbikatta 100 tank ile zırhlı araç, 200 çeşit füze ile top sistemi, 30 uçak ve helikopter, insansız hava araçları da yer alıyor.

Terörist gruplar ve yasa dışı silahlı çetelerle mücadele eğitimlerinin verildiği tatbikat, 18 Mart'a kadar devam edecek.

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