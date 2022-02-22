Adana'nın Kozan ilçesinde 200 kovanda bulunan binlerce arı telef oldu. 30 yıldır arıcılık yapan Aytekin Kunt, arılarının ölümüne zirai ilaçlamanın neden olduğunu ileri sürdü.

Arı kovanlarını Güneri Mahallesi'ndeki narenciye arazilerinin bulunduğu alana getiren Aytekin Kunt'un 400 kovandan oluşan arılarının yarısı 2 gün içinde telef oldu. Her kovanda binlerce arı olduğunu ve 200 kovanda arı kalmadığını söyleyen Kunt, kovanlar önünde telef olan arılarının denetimsiz zirai ilaçlama yüzünden öldüğünü iddia etti.