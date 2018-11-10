Binlerce aboneye müjde! Elektrikte tahsil edilen o bedeller iade edilecek

Elektrik mevzuatına göre şebekeden ya da direkten, abonenin sayacına kadar olan bölüm için gerekli yatırımı, şehir içi dağıtım şirketleri yapacak. Aboneden, herhangi bir bedel talep edilmeyecek. Dağıtım şirketi, bu bedeli tarife üzerinden geri alacak.

Abonelere iade edilecek

EPDK, bazı bölgelerde, söz konusu yatırımları abonelerin yaptığını saptadı. Habertürk'ün haberine göre, aralarında Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'nin (BEDAŞ) de bulunduğu dağıtım şirketleri uyarıldı. Bu şirketler, direkten sayaca kadar olan bölüm için hesaplanan tutarı abonelere iade edecek. Resmi internet sitesinden duyuru yapacaklar.

İlk duyuruyu BEDAŞ yaptı

BEDAŞ'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 2008-2018 yılları arasında şehir içi elektrik dağıtımı kapsamında yapılan yatırımların bedelinin abonelere iade edeceği belirtildi. Abonelerin, ilan edilen ilçe ve mahallelerde konutu varsa, iade işlemlerinin tamamlanması için BEDAŞ'a başvurması gerekiyor.

Tutar ne kadar?

Kaynaklar, tutarın yatırıma, mesafeye ve kullanılan malzemeye göre değişeceğine dikkat çekti. Dağıtım şirketinin, gerekli hesaplamaları yapacağını ve abonelerine bu tutarları iade edeceğini kaydetti. Öngörülen tutarlar ya nakit olarak ilgili aboneye ödenecek ya da elektrik faturasından düşülecek.