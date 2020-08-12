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Spor

Binicilikte Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:48:38 -
Binicilikte Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları yapıldı

ANKARA (AA) - Binicilik engel atlama yarışmalarında Türkiye Kupası mücadeleleri tamamlandı.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dila Atlıspor Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, Yetişkin Biniciler Türkiye Kupası'nın sahibi "E-Touch M" isimli atı ile Onur Kandemir oldu.

Kadın Biniciler Türkiye Kupası'nda "Castellana Z" isimli atı ile Sim Halulu, Yeni Biniciler Türkiye Kupası'nda ise "Luciana 118" isimli atı ile Nayra Sertşimşek ilk sırayı aldı.


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