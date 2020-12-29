Bingür Sönmez'e Yıldız Tilbe'den sert tepki: Vatan haini diyenin kendisi vatan ve millet hainidir!

Halkı kışkırtan açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bingür Sönmez, koronavirüs aşısını yaptırmayacakların 'vatan haini' ilan etmişti.

Kurallar koyacağını söyleyerek aşı yaptırmayacak olan vatandaşları hedef alan Bingür Sönmez, "Muhtemelen ocak ayı içerisinde herkese aşı yapılacak. Ama 'Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan hainidir. Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi daireye bile giremeyecekler. Okula gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok, kanun çıkarıp 'Herkes yapacak' deme şansımız yok. Ama kurallar koyacağız, nasıl sokağa çıkma yasağının kuralı var, aşıda da kural koyacağız. Devlet dairelerine giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar. Başka çaremiz yok" açıklamasında bulunmuştu. Sönmez'e birçok kesimden tepki gelmişti.

Yıldız Tilbe'den sert tepki: Vatan haini diyen kendisi vatan ve millet hainidir

Sanatçı Yıldız Tilbe bu açıklamalardan sonra sosyal medyadan sert tepki göstererek isyan etti.

Yıldız Tilbe açıklamasında şu tepkide bulundu:

"Ben aşı yaptırmıyorum diye Vatan haini değilim aşı yaptırmayanlara vatan haini diyen kendisi vatan ve millet hainidir , milleti temsil etmeyen vatan haini ilan eden biri vekil de olamaz millet hakkında konuşamaz da, car car car bu ne ya işinizi yapın insanlarla uğraşmayın.

Vekilmiş... Prof'muş... Kim olduğunun hiçbir önemi yok , kim olursa olsun, hiç kimse bulunduğu makam taşıdığı ünvan sebebiyle zorla yaptırımda bulunamaz. Taşıdığı ünvan ve makam insanlığa ve insanlara hizmet ediyorsa kıymetlidir , etmiyorsa niye önemli olsun ki, hele insana saygısı yoksa Allahsızdır zaten.

İnsanları oturdukları yerde vatan haini ilan etmekte moda oldu, al sana eğitimli.

İnsanlık ölmüş ağlayanı yok, kim hangi konuda birinin eline düşüyosa, işi gören kişi kendini ilah sanıyor belki de ölümsüz sanıyordur"

Yıldız Tilbe aşı olmayacağını böyle duyurmuştu: