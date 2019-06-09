Bingöl'den acı haber! Kaya parçası düşmüştü Bingöl’de dün üzerine kaya parçası düşmesinden sonra ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Bingöl’de dün üzerine kaya parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu Köyü’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutmaya giden Serkan Kurucu’nun (32), üzerine kaya parçası düşerek ağır yaralandı.Yaralı olayın haber verilmesiyle bölgeye gönderilen jandarmaya ait helikopterle 49’uncu Komando Tugayı’na oradanda ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan Kurucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan Kurucunun cenazesi hastaneden alınarak Karlıova ilçesi Su Durağı köyü mezarlığına defnedildi.

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