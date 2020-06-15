  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bingöl'deki depremin ardından bölgeye giden AFAD ekibi kaza yapan tır sürücüsünü kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:43:57 -
Bingöl'deki depremin ardından bölgeye giden AFAD ekibi kaza yapan tır sürücüsünü kurtardı

KARS (AA) - Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremin ardından bölgeye hareket eden Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, Sarıkamış ilçesinde kaza yapan tır sürücüsünü kurtardı.

Şehmuz Özal idaresindeki 27 U 8377 plakalı zift yüklü tır, Acısu mevkisinde devrildi.

Karlıova ilçesindeki deprem bölgesine takviye amacıyla giden 4 kişilik AFAD ekibi, yolda karşılaştıkları kazaya müdahale ederek yaralı sürücü Özal'ı tırdan çıkardı.

Özal, 112 Acil Servis ekibince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD ekibi, daha sonra deprem bölgesine hareket etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı