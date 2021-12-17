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Yaşam Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle 10 köyle ulaşım kesildi
Yaşam

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle 10 köyle ulaşım kesildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı dolayısıyla 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 11:05:00 -
Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle 10 köyle ulaşım kesildi

Karlıova'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresi ekipleri, yağış nedeniyle kapanan 10 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

İlçe sakinlerinden Cengiz Bingöl, Karlıova'da 6 ay boyunca karın etkili olduğunu belirterek, "Kış hayatı bizi mahvediyor. Ulaşım zorlaştığı için kış aylarında insanlar evlerine kapanıyor." dedi.

Esnaf Tuncay Karabulak da kar yağışıyla işlerinin aksadığını anlattı.

Yedisu ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçenin drone ile çekilen görüntülerinde, beyaz örtü ile kaplanan yerleşim yerleri ve sis bulutu arasında kalan dağlar görülüyor.

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