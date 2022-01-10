Bingöl'de yarın okullar tatil mi son dakika! Yarın Bingöl'de okul tatil mi? 11 Ocak 2022 Salı kar tatili haberi

Meteoroloji tarafından hafta sonu hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre Bingöl’de kar yağışı sürecek. Bingöl’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bingöl. İl Özel İdaresi ekiplerimizin yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 103 köy yolundaki yol açma çalışmaları dün gece yarısından itibaren aralıksız devam ediyor.

Bingöl’de okullar tatil mi?

Hangi illerde okullar tatil? Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Bingöl'de bugün okul tatil mi? Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve 7 ilçedeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalara bağlı olarak ilimiz genelindeki (merkez ve 7 ilçe) resmi ve özel eğitim kurumlarında 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi. 11 Ocak 0222 Salı günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Bingöl’de yarın okular tatil mi? Bingöl Valiliği yarın (11 Ocak Salı) okulların tatil olup oladığına ilişkin bir açıklama yapmadı.