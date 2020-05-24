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Aktüel

Bingöl'de vatandaşlar, görüntülü görüşmeyle bayramlaştı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:12:20 -
Bingöl'de vatandaşlar, görüntülü görüşmeyle bayramlaştı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla evlerinde kalan vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nı akrabalarıyla görüntülü görüşerek kutladı.

Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuk, 17 torun sahibi Pakize Bayyiğit (66), bayramda Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ailesini görememenin üzüntüsünü yaşadı.

Her bayram ailesi ve akrabalarıyla şenlenen evinde eşiyle yaşayan Bayyiğit, çocuk ve torunlarıyla telefonla görüntülü konuşarak bayramlaştı.

Bayyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez bayramı sessiz yaşadığını belirtti.

Yaklaşık 2 aydır görüşemediği torunlarıyla telefonda görüntülü konuşarak hasret giderdiğini anlatan Bayyiğit, şöyle konuştu:

"Bu bayram çok değişik oldu. Rabb'im bir daha böyle bayramlar göstermesin. Allah bu virüsü tüm dünyadan, Müslümanların ve Türkiye'nin üzerinden kaldırsın. Daha önce hiç böyle bir bayram görmedim, bunun için çok üzülüyorum. Torunlarımla telefonla görüştüm ama pek güzel olmuyor."

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