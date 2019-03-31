Bingöl'de vatandaşlar 'AK Parti' dedi Bingöl Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

Bingöl Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

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