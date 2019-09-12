Bingöl'de uyuşturucuya geçit yok: 2 ton 700 kilo esrar yakalandı
Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ton 700 kilo esrar, 270 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.12 Eylül 2019 Perşembe 11:27
Bingöl'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında 27 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 ayrı tarlada ekili 270 bin kök Hint keneviri ile bölgede yapılan aramalarda 2 ton 700 kilo esrar ele geçirildi.
Hint kenevirleri olay yerinde imha edilirken esrara ise el konuldu.
Olayla ilgili 11 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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