Bingöl'de uyuşturucuya geçit yok: 2 ton 700 kilo esrar yakalandı Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ton 700 kilo esrar, 270 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında 27 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 ayrı tarlada ekili 270 bin kök Hint keneviri ile bölgede yapılan aramalarda 2 ton 700 kilo esrar ele geçirildi. Hint kenevirleri olay yerinde imha edilirken esrara ise el konuldu. Olayla ilgili 11 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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