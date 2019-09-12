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Bingöl'de uyuşturucuya geçit yok: 2 ton 700 kilo esrar yakalandı

Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 ton 700 kilo esrar, 270 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:27
Bingöl'de uyuşturucuya geçit yok: 2 ton 700 kilo esrar yakalandı

Bingöl'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında 27 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 ayrı tarlada ekili 270 bin kök Hint keneviri ile bölgede yapılan aramalarda 2 ton 700 kilo esrar ele geçirildi.

Hint kenevirleri olay yerinde imha edilirken esrara ise el konuldu.

Olayla ilgili 11 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:27
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