Bingöl’de tehlike devam edebilir!

Taha Emre Özdemir Ankara

Deprem Bilimleri Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, şunları dile getirdi: “Bingöl depremi Kuzey Doğu fayı ile Doğu Anadolu fayının kesiştiği noktada yaşandı. Biz buraya üçlü kavşak diyoruz. Erzincan depreminden sonra kırılmayan bölge olarak Bingöl kalmıştı. Maalesef Bingöl üzerindeki fay hattı tehlikeli bir bölge. Devletimiz zaten tüm görevlileri ile depremzedelerin yanında ama bölgedeki evleri hasar görmüş vatandaşlarımız kesinlikle evlerine girmemeli. Doğu Anadolu fayında Elazığ depremi olduktan sonra sıra buradaki faylara geldi. Bu şekilde değerlendirirsek bu depremlerin daha devam edeceği muhakkak. Bölgede sıkı tedbirler alınmalı. Aksi taktirde üzüleceğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz.”

İstanbul’u unutmayalım

Kızılay Genel Başkan Danışmanı ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise beklenen İstanbul depremine dikkat çekerek, “Depremi yeniden gündemimize alıp gerçek anlamda hazırlanmamız gerekiyor. İstanbul’da beklenen büyük deprem sadece İstanbul’u değil tüm Marmara’yı etkiler. İstanbul depremi konusunda seferberlik ilan etmeliyiz” dedi.