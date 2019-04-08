Bingöl'de PKK'ya darbe! 5 odalı sığınak imha edildi
Bingöl’de PKK’lı teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak tespit edildi. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla sığınak imha edildi.08 Nisan 2019 Pazartesi 11:02
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 odalı sığınak tespit edildi.
Sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.
Operasyonlara devam
Öte yandan, operasyonda iki farklı bölgede 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ile 16 fünye, 14 tüp, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
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