Bingöl'de PKK'ya darbe! 5 odalı sığınak imha edildi Bingöl’de PKK’lı teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak tespit edildi. Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla sığınak imha edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 odalı sığınak imha edildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 odalı sığınak tespit edildi. Sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlara devam Öte yandan, operasyonda iki farklı bölgede 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ile 16 fünye, 14 tüp, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

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