Bingöl’de okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? 10 Ocak 2022 hangi illerde okullar tatil?

Hangi illerde okullar tatil? Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Bingöl'de bugün okul tatil mi? Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve 7 ilçedeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalara bağlı olarak ilimiz genelindeki (merkez ve 7 ilçe) resmi ve özel eğitim kurumlarında 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.