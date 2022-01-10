Bingöl’de okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi? 10 Ocak 2022 hangi illerde okullar tatil?
Bingöl’de okullar tatil mi? Bingöl okul tatili haberi son dakika: Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle hem öğrenciler hem de veliler bugün okul var mı? Bugün okullar tatil mi? sorularını sormakta. Kar yağışının en çok olduğu iller arasında Bingöl bulunmakta. Bingöl’de öğrenciler 10 Ocak 2022 Pazartesi bugün okullar tatil olup olmadığını Bingöl Valiliğine sormakta. Bingöl Valiliğinden karar tatili açıklaması geldi. Peki Bingöl’de bugün okul tatil mi, okullar bugün tatil mi? Bugün Bingöl’de okullar tatil mi? İşte 10 Ocak 2022 Pazartesi okul tatili haberi.
Hangi illerde okullar tatil? Bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Bingöl'de bugün okul tatil mi? Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve 7 ilçedeki okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalara bağlı olarak ilimiz genelindeki (merkez ve 7 ilçe) resmi ve özel eğitim kurumlarında 10.01.2022 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.