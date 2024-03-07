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Eğitim Bingöl’de MEB AKUB ekipleri 57 okulda eğitim verdi
Eğitim

Bingöl’de MEB AKUB ekipleri 57 okulda eğitim verdi

Yeniakit Publisher
2024-03-07 14:57:00 -
Bingöl’de MEB AKUB ekipleri 57 okulda eğitim verdi

Bingöl’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB), 57 okulda tahliye eğitimi verdi.

Mart Deprem Haftası kapsamında afet bilincini artırmak, muhtemel afetler öncesi ve sonrasında öğrencilerin hareket tarzlarını geliştirmek amacıyla, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) 57 okulda eğitim verdi. Sivil savunma biriminin de desteğiyle eğitim veren birim, öğrencilere yönelik faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.

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