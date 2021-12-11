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Aktüel Bingöl'de kaza! 3 kişi yaralandı
Aktüel

Bingöl'de kaza! 3 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 23:27:00 -
Bingöl'de kaza! 3 kişi yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.F. (43) yönetimindeki 12 AF 310 plakalı hafif ticari araç, Solhan-Muş kara yolunun Kavşak Mevkisi'nde kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki A.K.F. (35) ve S.U.F. (1) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

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