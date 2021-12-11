Bingöl'de kaza! 3 kişi yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.F. (43) yönetimindeki 12 AF 310 plakalı hafif ticari araç, Solhan-Muş kara yolunun Kavşak Mevkisi'nde kontrolden çıkarak duvara çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.K.F. (35) ve S.U.F. (1) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Solhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildi.