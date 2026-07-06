Bingöl'de katliam gibi kaza: Kamyonet uçuruma yuvarlandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bingöl’ün Yayladere ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
F.D. idaresindeki 12 AAE 897 plakalı kamyonet, Yayladere-Karakoçan kara yolunun Akçadamlar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü F.D. ile araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 2 kişi ise Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.