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Aktüel

Bingöl'de iki aile arasındaki kavgada bir kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 00:26:05 -
Bingöl'de iki aile arasındaki kavgada bir kadın yaralandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kadın başından yaralandı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Kaynarpınar köyü Aktaş mezrasında yaşayan Okuyucu ve Açık aileleri arasında içme suyu meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ayşegül Açık, kafasına aldığı darbe sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya güçlükle ayırırken başından yaralanan Açık, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde ki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavga sonrası ekipler köyde güvenlik önlemi aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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