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Yerel Bingöl’de hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Yerel

Bingöl’de hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Bingöl’de hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 4 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Bingöl’ün Genç ilçesinde yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Genç ilçesine bağlı Servi Yazılı köyü yakınlarında meydana geldi.

Yatansöğüt köyünden Yazılı köyü yönüne giden Mehmet Akgönül idaresindeki 23 ABR 942 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç, yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Mehmet Akgönül ile Hasan Bingöl, Osman Aslan ve Barış Ayvaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kazada yaralanan İ.A., C.T., B.A., M.A. ve A.B., ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Genç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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