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Gündem Bingöl’de esrar kenevir ve silah ele geçirildi
Gündem

Bingöl’de esrar kenevir ve silah ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde kolluk kuvvetlerince 7 farklı noktada gerçekleştirilen operasyonda, esrar ve kenevir bitkisinin yanı sıra silah ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 21:45:00 -
Bingöl’de esrar kenevir ve silah ele geçirildi

Bingöl valiliğinden yapılan açılamada, "Bingöl İl jandarma Komutanlığı Unsurlarınca Narko-Terörizmle mücadele kapsamında yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde; Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından  yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği, esrar satışından elde edilen gelirle de terör örgütüne finans sağlanacağına dair elde edilen bilgiler doğrultusunda 19 Ağustos tarihinde Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda, 7 farklı noktada; 411 kilo kubar esrar, 254 kilo skunk esrar, 10 bin 262 kök kenevir birer adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, av tüfeği, AK-47 kaleşnikov piyade tüfeği şarjörü, 24 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 3 adet su pompası, 600 metre sulama hortomu 1600 metre damlama su sistemi ele geçirilmiştir." denildi. 

 

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