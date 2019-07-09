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Bingöl’de devasa hortum görüntülendi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde oluşan devasa hortum görüntülendi.

09 Temmuz 2019 Salı 11:52
Bingöl’de devasa hortum görüntülendi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde oluşan devasa hortum görüntülendi.


Hortum, Karlıova ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin rakımlı Zoravan Yaylası’nda meydana geldi. Göçerlerin sıklıkla yaz aylarında tercih ettiği bölgelerden biri olan Zoravan Yaylası’nda, aniden büyük bir hortum oluştu. Hortumunun yükselmesiyle çadırlarından uzaklaşan göçerler, yaşanan olayı saniye saniye cep telefonlarına kaydetti.


Hortumun yaylacıların kurduğu çadırlara gelmemesi ise büyük bir olumsuzluğu önledi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:52
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