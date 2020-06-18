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Aktüel

Bingöl'de depremden etkilenen 7 okulda hasar tespit edildi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Arslanboğa: - "Karlıova ilçesinde 5 orta ve 1 ağır hasarlı okul, Yedisu ilçesinde de 1 orta hasarlı okul tespit ettik. Bu okullarda LGS ile 2020-2021 döneminde eğitim yapılmamasına karar verildi"

Yeniakit Publisher
2020-06-18 12:50:45 -
Bingöl'de depremden etkilenen 7 okulda hasar tespit edildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de depremden etkilenen 7 okulda hasar tespit edildi.

Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Arslanboğa AA muhabirine, Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışması yapıldığını söyledi.

3 ilçe merkezindeki okullarda Bingöl Üniversitesi İnşaat Fakültesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile okullarda hasar durumunu incelediklerini ifade eden Arslanboğa, şunları kaydetti:

"Hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı öncesinde de Adaklı, Karlıova ve Yedisu ilçe merkezlerindeki okullarda hasar tespit çalışması yaptık. Çalışma sonucunda Karlıova ilçesinde 5 orta ve 1 ağır hasarlı okul, Yedisu ilçesinde de 1 orta hasarlı okul tespit ettik. Bu okullarda LGS ile 2020-2021 döneminde eğitim yapılmamasına karar verildi. Hasarlı okullarda sınava girmesi gereken öğrenciler, başka okullarda sınava girecek."

Arslanboğa, Karlıova ilçesindeki ağır hasarlı okulun en kısa sürede yıkılacağını sözlerine ekledi.


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