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Gündem Bingöl'de deprem
Gündem

Bingöl'de deprem

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 11:19:00 -
Bingöl'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

 Bingöl Valisi Kadir Ekinci, saat 03.49'da Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini hatırlatarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır." diyen Ekinci, ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirtti.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da depremin özellikle Karakoçan ve Palu ilçelerinde hissedildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Merkez üssü Bingöl Yayladere ilçesi olmak üzere saat 03.49'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem, Karakoçan ve Palu ilçelerimizde hissedilmiştir. Sorumluluk sahamızdan şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmemiştir."

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