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Aktüel

Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı

Bingöl’de çamura saplanan ineği, itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:00:19 -
Bingöl’de çamura saplanan inek kurtarıldı

Bingöl’de çamura saplanan ineği, itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmayla kurtardı.


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Şehit Mustafa Gündoğdu mahallesinde otlatmaya çıkartılan ineklerden biri çamura saplandı. İneğini kurtaramayan sahibi, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, çamura saplanan ineği 1 saatlik çalışma sonucu halat yardımıyla kurtardı.


Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

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