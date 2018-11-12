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Bingöl'de büyük operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan uygulamada, aranan 36 şahıs yakalandı. Uygulama sırasında ayrıca 92 araca ceza kesildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:16
Bingöl'de büyük operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada aranan 36 şahıs yakalanırken, 92 araca 21 bin 715 lira ceza kesildiği bildirildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından ‘Huzur ve Güven Uygulaması’ yapıldı.Uygulamada kapsamında 6 bin 639 şahıs sorgulandığı, çeşitli suçlardan aranan 36 kişi ile yol izin belgesiz seyahat eden 2 Suriyeli yabancı yakalandı. Düzensiz göçmenleri taşıyan 1 şahsa ise toplam 3 bin 406 TL idari para cezası uygulandı.

Uygulamada ayrıca 3 bin 74 araç sorgulanırken, 92 araca 21 bin 715 TL para cezası kesildiği, eksiklikleri bulunan 27 aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:16
  1. Bingöl
  2. huzur ve güven operasyonu

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