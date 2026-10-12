Bingöl'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen feci kazada bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 59 AFT 652 plakalı otomobil, Genç Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesine, cenazeler ise hastanenin morguna götürüldü.