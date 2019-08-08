Bingöl’de bahçe yangını Bingöl’de bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bingöl’de bir bahçede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Çeltiksuyu ile Yeniköy arasındaki birbahçe de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede bahçelik alana sıçradı. Dumanı gören vatandaşlar durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu bahçedeki yangın söndürüldü. Yangında bazı ağaçlar kısmen zarar gördü.

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