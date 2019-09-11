Bingöl’de aranan 76 şahıs yakalandı

Bingöl’de geçtiğimiz ay içinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslarında yer aldığı 76 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin Ağustos ayı içinde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışma hakkında bilgi verildi. Verilen bilgide, çeşitli suçlarda haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 2 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan 76 şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Kasten Öldürme suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.B, Çocuğun Cinsel İstismarı, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından haklarında 4 yıl ile 5 yıl 10 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan Y.A., S.T., Y.Ç., Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Gece Vakti Yağma, Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçlarından haklarında 4 yıl 2 ay hapis cezaları olanR.K., F.P., T.B.’ninde yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, 2 yıl ile 3 yıl 9 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan 5, 1 yıl ile 2 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarıolan 6 şüpheli ile haklarında 176 bin 460 TL ye kadar para cezası olan 9 şahsın yer aldığı 76 şüphelinin yakalanıp adli makamlara teslim edildiği ifade edildi.

Öteyandan, bir inşaatta konteynır içerisinden 2 bin TL değerinde altın kaplama saat, 300 TL değerinde ayakkabı çalan ve yaşları küçük olan iki kişinin fırını soyarken suçüstü yakalandığı ve tutuklandığı açıklandı.