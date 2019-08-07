Bingöl’de anız yangını
Bingöl’de bir köyde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:57
Bingöl’de bir köyde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Merkeze bağlı Gözeler köyünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayıarazide yangın çıktı.Anızın tutuşmasıyla yangın büyüdü. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.Ekipler tarafından kontrol altına alınan yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
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