  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'dan Tokayev'e taziye

Alman profesör başörtüsüne öyle bir söz kullandı ki! Türkiye tepki verdi: En önemli bilinmeyen detay

Yunanistan, Türkiye sınırına 20 kilometre mesafede harekete geçti! Geceli gündüzlü çalışıyorlar

Nursel’i İdiz bile isyan etti! Laikçilere veryansın

Dikkat çeken analiz! Uzman duyurdu: İkinci el araba almak isteyenler acele edin, hemen alın!

İsrailliler Hakan Fidan'ın masasındaki en önemli konuyu dünyaya duyurdu!

E-Ticaret devi iflas etti! Milyonlarca kişiyi mağdur edip bıraktılar

Rusya'dan Türkiye'ye hemen bilet aldılar, akın ettiler: Türkiye'nin en uzun turu 57 gün!

Türkiye'nin Milli Muharip Uçak'ı ABD'yi karıştırdı! Birbirlerine girdiler: Ayağımıza sıkıyoruz

Terörist YPG’den DEAŞ yargılaması!
Yerel Bingöl’de 45 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Yerel

Bingöl’de 45 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-06-12 16:29:00 - 2023-06-12 17:00:18
Bingöl’de 45 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, araziye gizlenmiş 45 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik istihbari çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ''Çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında araziye gizlenmiş vaziyette 2 çuval içerisinde 45.2 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

Tam 358 kilogram uyuşturucu yakalandı!
Tam 358 kilogram uyuşturucu yakalandı!

Aktüel

Tam 358 kilogram uyuşturucu yakalandı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Narkotik polislerinden uyuşturucuyla mücadele eğitimi
Narkotik polislerinden uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Yerel

Narkotik polislerinden uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Uyuşturucu operasyonu: 3 kişi...
Uyuşturucu operasyonu: 3 kişi...

Yerel

Uyuşturucu operasyonu: 3 kişi...

Şeytanın aklına gelmez! İstanbul Havalimanı’nda ele geçirildi
Şeytanın aklına gelmez! İstanbul Havalimanı’nda ele geçirildi

Gündem

Şeytanın aklına gelmez! İstanbul Havalimanı’nda ele geçirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23